Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof.Dr. Yeşim Erbil katıldığı programda Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeşim Erbil “Eskiden Tan Sineması vardı. Orada yetişkin filmleri oynardı, seks filmi. Benim de canım sıkılmıştı. Annem de abime “Kardeşini sinemaya götürüver” dedi. Abim de beni o filme götürdü. Öyle bir film olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Filmde çıplak bedenler var. Ben de bakmıyormuş gibi yaptım, utanıyorum abimden. Sonra çıktık, sevinçle babama sinemaya gittiğimizi söyledim. Babam Tan Sineması’na gittiğimizi duyunca “Defol git” dedi. Beni yanından kovdu. İkizimizi de azarladı. O anımızı hiç unutamam” dedi.

“Ünlü olmayan erkekleri bile görmüyor muyuz sosyal medyadan? Abiminki göze batıyor. Ama o kadar göze batacak bir durum yok. Sanatçı olmayan kişiler de öyle artık. Birini beğeniyorsa bunu belli eder, üstüne gider. Diğer erkeklerin yaptığı şeyi yapar. Ama karşı taraf buna cevap vermedikten sonra ne yapacak? Üç kere yapar, geri durur” ifadelerini kullandı.