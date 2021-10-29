Mehmet Ali Erbil sunuculuğa geri dönüyor

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil yılan hikayesine dönen Gelinim Mutfakta programının sunucusu olduğunu açıkladı.

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta yeni sezona Demet Akalın’la başlamasının ardından format değişikliğine gittiğini açıkladı. Artık her hafta bir sunucunun olduğu programda ilk olarak Songül Karlı ve ardından Safiye Soyman sunmuştu.

Mehmet Ali Erbil ise instagram hesabından yaptığı açıklamada pazartesi günü Gelinim Mutfakta programını kendisinin sunacağını açıkladı.

Erbil, “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.