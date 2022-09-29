Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Beyoğlu’ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile yemek yiyen Mehmet Ali Erbil, günde 70 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazandığı iddiaların doğru olup olmadığı yönünde açıklamada bulundu. Erbil, “Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor” diyerek kahkaha attı.

Erbil, daha sonra “Öyle bir şey yok… Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum” şeklinde konuştu.

“Bilmediğim bir kızım var sandım”

Mehmet Ali Erbil, ayrıca, “Geçenlerde yayında bir hanımefendi geldi ve ‘Sizi birisiyle tanıştıracağım’ dedi. Ben de bilmediğim bir kızım var sandım. Meğerse yıllar önce doğum yapmış ve hastane masraflarını ben karşılamışım ama hatırlamıyorum. Dedesi olarak tanıtmış hep beni… Çok mutlu oldum” sözlerine devam etti.

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