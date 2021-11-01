Mehmet Akif Alakurt’tan Best Model açıklaması

2001 yılında düzenlenen Best Model yarışmasının birincisi Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisinin sorusunu üzerine konuştu. Alakurt, takipçisinin, “Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Alakurt şu yanıtı verdi, “Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur” ifadesini kullandı.