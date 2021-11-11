Meghan Markle’ın kraliyetten çıkış elbisesi!

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, bir yardım galasında görüntülendi.

Markle’ın özel dikim Carolina Herrera elbisesi, derin göğüs, sırt ve bacak dekoltesinden dolayı kraliyet ailesi hayranları tarafından eleştirildi.

Kraliyetteki görevlerinden ayrıldıklarından beri sık sık gündeme gelen çift, geçtiğimiz gece New York’ta düzenlenen ikinci dünya savaşına ithafen Salute to Freedom isimli müze açılışının galasına katıldı. Gecede konuşma yapan Prens Harry, askerlik anılarından ve Amerika’da askerken görev aldığı yıllardan bahsetti.

Çift 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra Kaliforniya’ya taşınmış, burada oğullarının adıyla kurdukları “Arche-well” vakfının işlerini yürütmeye başlamışlardı.