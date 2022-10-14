5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından zaman zaman günlük yaşantısından kesitler yayınlayan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki konserlerinden birisinin provası esnasında yemek yerken çekilen karesini takipçilerinin beğenisine sunan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe. Çünkü zaman değerlidir konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten o yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam.”