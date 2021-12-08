Pandemi sürecini eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya’da geçiren Megastar Tarkan, bir kaç gün önce İstanbul’a dönmüştü. Hem reklam projesi hem de yeni albüm çalışmaları için işe koyulan ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla ile sevenlerini heyecanlandırdı.

Ünlü popçu, müzik çalışmaları için girdiği stüdyoda çekilen fotoğraflarını İnstagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tarkan’ın yeni parçalarını 2022 yılında çıkaracağı düşünülüyor.

Uzun bir süredir konserlerine ara veren Tarkan, yılbaşı gecesinde Mısır’da bir otelde sahne alacak. Megastar’ın bu özel gece için alacağı ücreti ise henüz bilinmiyor.