Brian Austin Green ile evli olduğu zamanlarda film setinde Machine Gun Kelly ile tanışıp birliktelik yaşayan Megan Fox evlilik kararı aldı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Megan Fox (@meganfox)’in paylaştığı bir gönderi

Machine Gun Kelly ise evlilik teklifi yaptığı yüzünü paylaşmıştı. Tüm dünyada adeta büyük yankı getiren yüzüğün her bir taşının toplam değeri 300.000 dolar ve altı karat olduğunu tahmin ediyordu. Yüzüğün tasarımcısı Stephen, Machine Gun Kelly’in yüzük için benimsediği felsefeyi anlattı.

Yüzük tasarımcısı ünlü kuyumcu Stephen Webster oldu. Stephen, MGK’nın yüzükle ilgili vizyonunu anlattı; “Hem Megan hem de kendisiyle gerçek bağlantıları olan çok özel bir yüzük yaratmak için machine gun kelly bize geldi” dedi. “Yaratıcı süreç sırasında machine gun kelly, Megan’ın doğum taşının Zümrüt olduğunu ve bir şekilde doğum taşı olan bir Elmas ile birleştirmek istediğini söylemişti. Ortaya çıkan yüzük aslında her biri iki mücevheri tutan birbirine kenetlenmiş iki Diken bandından oluşuyor,” diye devam etti, “altının içine gömülü mıknatısların kullanımıyla birbirini çeker ve parmağa mükemmel bir şekilde bir arada oturur, bir ayrıntıdır. hem modern hem de oldukça sıra dışı.” İfadesini kullandı.