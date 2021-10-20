Megan Fox’tan Mest Eden Paylaşım

10 senelik eşi Brian Austin Green’den boşanan Megan Fox, genç şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gittikleri her yerde haber olmayı başaran ikili, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdikleri röportajda birbirlerinin ruh ikizi olduklarını dile getirmişlerdi.

Bu çalkantılı aşktan sonra işleri iyice açılan Megan Fox, ardı ardına yeni film projelerinde rol almaya başladı.

Filmler ve diziler dışında marka anlaşmaları da yapan Fox, yeni yaptığı marka anlaşması için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Megan Fox, son günlerde dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.