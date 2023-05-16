Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, vücuduyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sport Illustrated’a konuşan Fox, “Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir nokta olmadı” dedi.

37 yaşındaki oyuncu, kendisini sevmek için ‘hiç bitmeyen bir yolculukta’ olduğunu belirterek, imajını her zaman eleştirdiğini, çocukken bile bedeniyle ilgili bir ‘farkındalığı’ ve ‘takıntısı’ olduğunu açıkladı.

Bir takıntının yetiştirilme tarzıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyen Fox, “Bu farkındalığım ve takıntım kesinlikle çevresel değildi, çünkü vücutlar hakkında hiç konuşulmayan çok dindar bir ortamda büyüdüm” ifadelerini kullandı.