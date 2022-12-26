Megan Fox ve Michele Morrone, yayınlanacak olan bilim-kurgu gerilim filmi olan Subservience’da birlikte rol alacak. Millennium Medya Başkanı Greenstein, “Megan ve Michele bu güncel ve kışkırtıcı gerilim filmi için mükemmel bir ikili oldu. Megan’ın bizimle üçüncü filmi olan bu film dikkat çekici bir konsept, güncel bir konu, yapay zeka ve ortaya çıkabilecek korkutucu derecede gerçek tehlikeler hakkında uyarıcı bir hikaye sunuyor. Hikayeye ekstra baharat eklemek için başrol oyuncumuz olarak yetenekli Michele’in eklenmesiyle kadromuz tamamlandı” dediği belirtildi.

Filmin yönetmeni S.K. Dale, sevenlerine Jennifer’s Body yıldızından beklenmeyeni bekleyebilecekleri konusunda teminat verdiğini şu ifadelerle belirtti: “Bu film, Megan’ın daha önce hiç görmediğimiz bir yanını gösterecek. Bir araya getirmekte olduğumuz oyuncu kadrosu, bu duygu yüklü hikayeyi yükseltecek ve size elimizdekileri göstermek için sabırsızlanıyorum.”