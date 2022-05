Amerika’da yayınlanan The Hollywood Reporter adlı dergide yer alan habere göre; ‘When Harry Met Sally’, ‘You’ve Got Mail’, ‘Sleepless in Seatle’ ve ‘City of Angels’ filmlerinin yıldız oyuncusu Meg Ryan, 20 yıl aradan sonra romantik komedi türüyle setlere geri dönüyor.

60 yaşındaki oyuncu, ‘What Happens Later’ adlı yapımda ‘X Files’ olarak tanınan David Duchovny ile birlikte rol alacak. Ryan, başrol oynamasının yanı sıra filmin yönetmenliğini de üstlenecek. Film, eskiden sevgili olan Willa ve Bill’in ayrıldıktan yıllar sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanında mahsur kaldıkları bir akşam sürpriz bir şekilde karşılaşmalarına odaklanacak.

Tiyatro yazarı ve yönetmen Steven Dietz’in ‘Shooting Star’ oyunundan beyazperdeye uyarlanan filmin senaryosu, aynı zamanda Meg Ryan ve Kirk Lynn tarafından kaleme alındı. Çekimleri sonbahar gibi Arkansas’ta gerçekleşecek olan filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi bekleniyor.