Meditasyon yaparak yoğun ve stresli yaşantınızdan bir süreliğine de olsa uzaklaşıp derin bir nefes alabilir ve rahatlama hissini yaşayabilirsiniz. Tabii ki meditasyona zaman ayırmak ve devamlılığı sağlamak, düşünülenin aksine zordur. Ancak aşağıdaki adımları izleyerek siz de zihninizi rahatlatabilirsiniz.

Mekan seçimine önem verin

Size kendinizi daha rahat hissettirecek bir mekanı seçmek, meditasyona kolayca başlayabilmenizi sağlar. Öncelikle kendinize sadece meditasyon yapabileceğiniz bir alan oluşturun.

Nefes alın

Meditasyona başlarken sabırlı olmayı öğrenmek gerekir. Meditasyonda derin nefes almayı değil ancak doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek önemlidir. Bu nedenle kendinize özel alanda oturun ve nefesinize odaklanın.

Fazla hareket etmemeye çalışın

Meditasyon sırasında hareket etmemek biraz can sıkıcı olabilir ama olabildiğince minimum hareket etmeye özen gösterin. Hareket edebilirsiniz ancak pozisyonun fazla bozulmamasına dikkat edin.

Duygularınızı kabullenin

Meditasyon yaparken her türlü duyguyu hissetmek normaldir. Fazla derinlemesine düşünmeden duygularınızı olduğu gibi kabullenin.

Düşüncelerinizin farkına varın

Meditasyon düşünceleri durdurmak değildir, meditasyon sırasında düşüncelerinizi kapatmanız mümkün olamaz. Bilinenin aksine meditasyon sırasında düşüncelerinizin olduğu gibi gelmesine ve onların farkına varmanıza izin verin.

Devamlılık sağlamaya çalışın

Meditasyonu bir anda hayatın bir parçası haline getirmek ve istikrarı sağlamak kolay olmayabilir ancak aynı zamanda devamlılık meditasyonun oldukça önemli bir parçasıdır. Her gün ayırabileceğiniz birkaç dakika ile meditasyonu bir yaşam şekli haline getirebilirsiniz.

Elif Kayra ÖZ