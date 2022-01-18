Meditasyon yaparken sakin, çoğunlukla yalnızlık ve oldukça fazla odaklanma gerektirir. Bundan kaynaklı meditasyon için kurulu bir ortam kesinlikle meditasyon anını daha da bir keyif anına dönüştürecek ve meditasyondan alınan verimi artıracaktır.

Özellikle de meditasyon anında yoğunlaşmayı ve anda kalmayı kolaylaştıran meditatif müzikleri meditasyon anlarının vazgeçilmezidir desek yerinde olacaktır. Hoş kokular, konforlu bir ortam, insanlardan uzak bir alan, loş ışık meditasyon sürecinin en sevdiği rutinler olarak karşımıza çıkar.

Meditasyonu kendine vereceğiniz bir hediye gibi görerek çok daha keyifli bir sürece dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde bir bakış açısıyla meditasyona odaklanma kolaylaşacak ve süreç sizin için oldukça verimli ve faydalı geçebilecek. Belki meditasyon yapmayı denemediniz ya da meditasyonu günlük hayatınıza dahil edemediniz henüz ama bu kanallar sayesinde çok daha efektif başlamanız mümkün olacak.önlendirmeli seslerin seansları ve rahatlatıcı müzikleriyle evde meditasyon yapmanıza yardımcı olacak en iyi YouTube- Spotify meditasyon kanallarını sizler için derledik.

Mistik Yol

Mistik Yol dendiği taktirde kulaklarınızın içinde sevgili Didem Çiloğlu’nun sesi çınlamaya başlamıştır çoktan. Mistik Yol anlatıcısı Didem Çiloğlu kadife sesiyle en kaygı dolu ve içinden çıkılmaz gördüğünüz anlardan kurtulmanıza, rahatlamanıza odaklanmanıza ve gevşemenize olanak sağlıyor. Özellikle uykusuz gecelerde keşfettiğim Mistik yol youtube ve spotify hesabı en dirençli uykusuzlukları bile kırıyor diyebilirim, bizzat denedim. Gözlerinizi bile kırpmadığınız o karanlık gecede sesiyle huzur vererek 20 dakikada derin uykuya geçiren içerikler üreten Mistik Yol’un akışına meditasyona yeni başlayanlar da çok rahat konsantre olabilir.

Soothing Relaxation

Meditasyon sırasında sizi rahatlatıp, dinlenmenizi sağlayacak müzikler kesinlikle meditasyonu kolaylaştıran ve odaklanmayı artıran bir güce sahip. Çeşitli meditasyon müziklerinin buluştuğu Soothing Relaxation hesabı müzikleriyle gevşeterek meditasyona odaklanmanızı sağlıyor. Kısa veya uzun listeleri bulabileceğiniz bu hesapta; Piyanodan enstrümantal müziklere ve doğa seslerine kadar uzun bir liste bulacaksınız. Bu kanaldan sadece meditasyon sırasında değil, iş sırasında veya rahatça uykuya dalmak için de çeşitli müzikler deneyimlemeniz mümkün.

Yeşimin Şifa Evi

Yeşim Bayraktar’ın girişimi olan Yeşimin Şifa Evi’ni Kurduğu youtube ve spotify hesabı da tam olarak İnsanın hayata bakışını değiştiriyor ve olaylara karşı bambaşka bir tavır takınmasına yardımcı oluyor. Meditasyona ısındıran ve sürekliliğini sağlayacak akışta pratikler paylaşan Yeşimin Şifa Evi önerilerdeki ilk duraklarımızdan biri oluyor.

YellowBrickCinema

Pandemi sürecinde adeta terapi müziği odaklı içerikler üreterek gevşemeyi ve kaygıyı azaltmayı hedefleyen YellowBrickCinema, içinde bulunduğunuz bu zorlu dönemi daha kolay atlatmanıza yardımcı oluyor. Sakinleştici müziklerden konsantrasyon arttırıcı tonlara kadar pek çok çeşit sesi meditasyon yapanlarla buluşturuyor.