300 yıldan fazla hüküm süren, içinden papalar, siyasetçiler, kraliyet mensupları çıkaran olağanüstü Medicilerin, şaşırtıcı başarılarına ve kasvetli düşüşüne tanıklık etmeye ve bu hanedanlığın asıl hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız?

Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, İtalyan Rönesansı’nın en güçlü ailesinin tarihine taze ve heyecan verici yeni bir bakış açısı getiriyor. Hollingsworth, bu efsanevi hanedanlığı çevreleyen mitleri etkili bir şekilde çürütürken Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor.

Medici hanedanının soyu tükenmiş olabilir ancak bugün Floransa’daki varlıkları her yere yayılmış durumdadır. Ailenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği muhteşem resim, heykel, kitap, mücevher ve diğer değerli eşya koleksiyonu, onu görmek için milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Floransa’yı Avrupa’nın kültür başkenti haline getirmiştir. “Medici Ailesi” Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…

“Medici Ailesi” arka kapak yazısı:

TARİHE DAMGASINI VURAN MEDİCİLER MUAZZAM GÜCE NASIL ULAŞTILAR VE ONU KORUMAK İÇİN NELER YAPTILAR?

On beşinci yüzyılda Avrupa’nın en güçlü bankasını kuran Medici ailesi, Floransa’da büyük bir siyasi güç elde ederek şehri kültürel başarının zirvesine çıkardı. Yarattıkları muazzam etki Floransa sanatı ve mimarisinde bir patlamaya neden oldu ve böylece Rönesans dönemine damgasını vurdu. Michelangelo, Donatello, Fra Angelico ve Leonardo Da Vinci himaye ettikleri sanatçılardan sadece birkaçıydı.

Peki vitrinde böylesine güçlü bir mitolojik hikâye anlatılırken arka planda neler olmaktaydı? Bu başarı hikâyesi gerçekte bir kurgu muydu? 300 yıldan fazla hüküm süren ve içinden papalar, siyasetçiler, kraliyet mensupları çıkaran bu hanedanlığın güce ulaşma ve onu koruma macerasının asıl hikâyesi neydi?

Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, İtalyan Rönesansı’nın en güçlü ailesinin tarihine taze ve heyecan verici yeni bir bakış açısı getiriyor. Hollingsworth, bu efsanevi hanedanlığı çevreleyen mitleri etkili bir şekilde çürütürken Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor. Alışılmadık ve iddialı bir başvuru kaynağı.