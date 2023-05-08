Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyorlardı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinde, 7-16 Nisan tarihleri arasında sözlü sınavlar gerçekleştirildi ve sonuçlar 18 Nisan tarihinde açıklandı.

Adayların tercihlerini yapmalarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu gündeme geldi. 8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen “45.000 Öğretmen Atama Programı”na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile birlikte “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” sisteminden öğrenilebilir. Adaylar ayrıca, başvuru sırasında belirttikleri cep telefonu numaralarına da kısa mesaj yoluyla atama sonuçlarının bildirileceğini bilmelidirler. Atama kararnameleri ise il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Öte yandan, 2023 öğretmen atamaları için de bazı detaylar açıklandı. Coğrafya için 750, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2.604, Felsefe için 401, Beden Eğitimi için 1.100, Arapça için 440, Fizik için 787, Görsel Sanatlar için 602, İlköğretim Matematik için 2.656, İngilizce için 2.433, Kimya/Kimya Teknolojisi için 552, Matematik için 2.317, Müzik için 637, Okul Öncesi için 3.269, Özel Eğitim için 2.306, Rehberlik için 3.604, Sınıf Öğretmenliği için 7.878, Sosyal Bilgiler için 1.204, Tarih için 1.408, Türk Dili ve Edebiyatı için 1.839, ve Türkçe için 2.341 öğretmen ataması yapılacaktır.

Bu bilgiler doğrultusunda, atama sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” sistemine giriş yapabilirler.