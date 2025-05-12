TV+ maceradan fantastik yapımlara, gerilimden animasyona uzanan farklı içerikleriyle baharın keyfini artırıyor. Dünya çapında beğeni toplayan, yıldız oyuncuların yer aldığı yapımlar mayıs ayında TV+’ta izleyicilerle buluşuyor. İşte TV’ın öne çıkan mayıs ayı içerikleri:

TWD: Dead City: Macera devam ediyor…

TWD evreninin karanlık sokaklarına yeniden adım atıyoruz! TWD: Dead City, heyecanla beklenen ikinci sezonuyla Amerika ile aynı anda ve Türkçe dublaj seçeneğiyle sadece TV+’ta izleyicilerle buluşuyor. Eli Jorne’un yönetmenliğinde, dünya çapında büyük beğeni toplayan ve eleştirmenlerden tam not alan dizi, macera ve fantastik yapım tutkunlarını yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Maggie ve Negan, bu kez Manhattan’ın gölgelerinde giderek tırmanan bir güç savaşının tam ortasında karşı karşıya geliyor. Diziye bu sezon katılan yeni karakterler Benjamin Pierce (Keir Gilchrist), Major Lucia Narvaez (Dascha Polanco), Christos (Jake Weary), Roksana (Pooya Mohseni) ve Bruegel (Kim Coates) ile tansiyon hiç olmadığı kadar yükselecek. Gerilim, ihanet ve hayatta kalma mücadelesi devam ederken, şehir değişiyor, kurallar yeniden yazılıyor!

Poker Face: Charlie Cale’in serüveninde yeni dönem

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Poker Face, ikinci sezonuyla Amerika ile aynı anda TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Suç, dram ve komediyi ustalıkla harmanlayan dizide Natasha Lyonne’un hayat verdiği Charlie Cale karakteri, yalanları sezme yeteneğiyle Amerika’yı karış karış dolaşmaya ve her bölümde farklı bir cinayeti çözmeye devam ediyor. Tony Tost’un yaratıcılığını üstlendiği dizinin ikinci sezonu, gizemin ve mizahın bir araya geldiği özgün tarzıyla yine çok konuşulacak.

Teacup: Soluksuz bir gerilim hikâyesi

Gerilim tutkunları için yılın en çarpıcı yapımlarından biri geliyor! Teacup, Ian McCulloch’un yönetmenliğinde ve başrollerinde Yvonne Strahovski ile Scott Speedman’ın yer aldığı etkileyici kadrosuyla, ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. 2024 yapımı bu dizi, Georgia’nın kırsalında izole bir çiftlikte gizemli ve ölümcül bir tehditle yüzleşen bir grup komşunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Farklılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalan bu insanlar hem iç çatışmalarla hem de dış tehlikelerle mücadele ederken, izleyiciyi soluksuz bir gerilim atmosferine davet ediyor.

Pyramid Game: Adaletsizliğe karşı oyunun kuralları değişiyor

Psikolojik gerilim ve gençlik temasını buluşturan 2024 yapımı dizi Pyramid Game çarpıcı hikâyesiyle ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Park So-yeon’un oturduğu, başrolünde Kim Ji-yeon’un yer aldığı dizi, Baekyeon Kız Lisesi’nde her ay düzenlenen ve öğrencilerin popülerliğine göre sıralandığı sert bir oyunu merkezine alıyor. Yeni gelen öğrenci Seong Su-ji, sistemin en altına yerleşince zorbalıkla yüzleşiyor ve bu adaletsizliğe boyun eğmek yerine, oyunun kurallarını değiştirmek için harekete geçiyor. Gençlik dramına psikolojik gerilim dozunda yaklaşan dizi mayıs ayının dikkat çekici içerikleri arasında yerini alıyor.

The Offer: Sinema tutkunları için müthiş bir dönem yolculuğu

Biyografi ve dramayı bir araya getiren The Offer, çarpıcı hikâyesiyle izleyiciyi sinema tarihinin en ikonik yapımlarından birinin perde arkasına götürüyor. Michael Tolkin’in yaratıcılığını üstlendiği dizide Miles Teller ve Matthew Goode başrolleri paylaşıyor. The Godfather’ın 1972’deki efsanevi yapım süreci, yapımcı Albert S. Ruddy’nin gözünden aktarılıyor; kamera arkasında yaşanan yaratıcı mücadeleler, baskılar ve dönemin Hollywood atmosferi ekranlara taşınıyor. Sinema tutkunları için bir dönem yolculuğu niteliğindeki bu mini dizi hem gerçek bir hikâyeye dayanması hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Memoir of a Snail: Yalnızlığın ve umudun stop-motion yolculuğu

2025’e damgasını vuran, duygusu yüksek bir animasyon TV+ ekranlarına geliyor! Memoir of a Snail, ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Adam Elliot’ın yazıp yönettiği, Sarah Snook ve Eric Bana gibi güçlü isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı bu etkileyici stop-motion animasyon, Grace Pudel’in yalnızlıkla, kayıplarla ve hayatta kalma çabasıyla dolu yolculuğunu anlatıyor. 1970’lerin Melbourne’ünde geçen film hem görsel dili hem de derin karakter çözümlemeleriyle izleyenleri içine çekiyor. Prömiyerini 10 Haziran 2024’te Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde yapan film, En İyi Uzun Metraj Film dalında Cristal Ödülü’nü kazandı ve 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon Filmi dalında aday gösterildi. Animasyon türünde unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir film TV+ izleyicilerini bekliyor.

The Order: Yakın tarihin karanlık yüzü

The Order etkileyici hikâyesiyle ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Justin Kurzel’in yönetmenliğinde, yıldız oyuncu Jude Law’un başrolünde yer aldığı film, 1983 Amerika’sında geçen karanlık bir dönemi konu alıyor. Gerçek bir hikâyeden ilham alan filmde, ajan Husk, Amerikalı beyazların üstünlüğünü savunan militan grup The Order ve lideri neo-Nazi Robert Jay Mathews’la karşı karşıya geliyor.

No Other Land

2025 Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film Ödülü’nün sahibi olan, yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un üstlendiği No Other Land de mayıs ayında ilk kez ve sadece TV+’ta izleyicilerle buluşuyor. Film, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Masafer Yatta bölgesindeki Filistinli topluluğun, İsrail ordusu tarafından maruz bırakıldığı yıkımı ve zorla tahliyeleri belgeliyor.

Başlangıçlar: Sanatla dolu bir yeniden başlama hikâyesi

İlk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşan, Ozan Yöleri’nin yönetmenliğinde, Ahsen Eroğlu ve Hazal Subaşı’nın başrollerini paylaştığı Başlangıçlar, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan genç bir resim restoratörünün içsel yolculuğunu anlatıyor.