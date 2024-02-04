İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence mekanlarının başında gelen Maximum Uniq, sahne performanslarına ev sahipliği yaptığı Maximum Uniq Hall fuaye alanında 2024 Sezonu’nun ilk sergisi: Rafet Utku’ya ait ‘Mana’yı 30 Ocak’ta açtı.

Mimar Ressam Rafet Utku Mana sergisi için; ‘Mana arayışıyla ortaya çıkan bu çalışmaların ne başlangıcı ne sonu var. Tıpkı bu paradoks gibi olup bitenler arasında zihnimin içinde de hep bir paradoks hali mevcut. Olanı olduğu gibi kabul edememek ile bardağa deli tarafından bakmak arasında bir yerde duruyorum. Zihnim ise durmuyor bir yerde. Öyle anlar geliyor ki manasızlık da bütünde bir manaya dönüşebiliyor ya da tam tersi…’ diyor…

Okuduğunuzda içinizden ‘Tam da bu!’ diyeceğiniz, popüler kültürün paradokslarını mimleyen Rafet Utku’ya ait metinli işler, Text Art olarak konumlanan akımın izlenmeye değer özel bir seçkisi.

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Sanatçının kimi şeylerin altını, kimi şeylerin üstün çizdiği, yazmanın çizmekle birleştiği MANA, dışavurumcu tavrı ile size; bu sergide bir MANA bulursanız ne ALA diyor. 30 Ocak’ta açılan sergi sanat severler tarafından 30 Mart’a kadar, her gün saat 13:00 – 18:30 arasında gezilebilir.