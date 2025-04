BluTV’nin Max’e dönüşmesiyle birlikte mevcut üyeler, BluTV’ye oranla yüzlerce farklı içerik ile binlerce saat daha fazla deneyim sunan, gelişmiş özellikler ve işlevlere sahip dijital yayın platformu Max’e giriş yapabilecekler. Warner Bros. Discovery’nin yerli içeriğe yaptığı yatırımı artırma taahhüdünü de işaret eden platformun lansmanıyla birlikte, Max’e birçok ilgi çekici yeni yerli hikayeler gelecek.

Warner Bros. Discovery, bugün gerçekleştirdiği lansman toplantısında, Max’te yayınlanacak üç yeni yerli yapımını duyurdu. Kaosun Anatomisi, Jasmine ve Feride adlı yapımların Max’in büyüyen yerli yapımları listesine katılmasıyla, platformun zengin içerik kütüphanesi daha da genişleyecek. Basın toplantısında Türkiye’nin gelişen yaratıcı endüstrisini desteklemeye olan bağlılığının altını çizen Warner Bros. Discovery sözcüleri, daha önce duyurulan yerli yapımlar İlk Göktürk ile Prens ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yeni sezonlarından ilk görüntüleri paylaştı.

Max’in yakında yayınlanacak olan yerli yapımları, yerli yetenekleri ve ilgi çekici anlatıları öne çıkararak platformun içeriklerini daha da zenginleştirecek. Lansman itibarıyla, tüm yeni yerli yapımlar ve mevcut içeriklerin devam yeni sezonları Max Originals markasını taşıyacak ve Türkiye’nin yanı sıra küresel anlamda (haklara tabi olarak) izleyicilerle buluşarak, Türkiye’ye ait hikayelerin tüm dünyadaki etkisini daha da güçlendirecek.

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Max’in Türkiye’de yayına başlaması, Warner Bros. Discovery için önemli bir kilometre taşı ve BluTV’nin portföyümüze dahil oluşunun başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Gelişmiş platformumuz Max sayesinde daha da geniş bir içerik kütüphanesiyle birinci sınıf bir eğlence yelpazesi sunarak, bölgedeki ayak izimizi güçlendiriyoruz. İnanılmaz derecede zengin bir hikâye anlatımı mirasına sahip olan Türkiye’de, en kaliteli yerli yapımları Max’in küresel çapta başarıya ulaşmış yapımlarıyla bir araya getiren birinci sınıf bir içerik deneyimi sunuyor”.

Türkiye Başkan Yardımcısı, Yerli Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflaz ise: “Max’in lansmanı, Türkiye’deki varlığımız için belirleyici bir an. Ülke olarak, canlı bir hikâye anlatma geleneğine ve gelişen bir eğlence endüstrisine sahibiz. Max ile sadece birinci sınıf içeriklerimizi Türk izleyicisiyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin kendine özgü kültürünü ve hikayelerini anlatan yerli yeteneklere ve yapımlara yaptığımız yatırımı da artırıyoruz” dedi.

Max’in eğlence dünyası

Max, Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Originals, Max Originals, Discovery, TLC ve Cartoon Network’ün binlerce saatlik eşsiz içeriklerine erişim sağlıyor. Max’in lansmanıyla birlikte, çok sevilen Türk orijinal dizisi Magarsus‘un son iki bölümü sadece yeni evinde yayında olacak. Üyeler ayrıca, Kar ve Ayı, Börü, Zuhal ve Yurt gibi Türk filmlerinin yanı sıra Barbie, Wonka, Harry Potter, Dune ve Dune: Part Two gibi çok sevilen filmlerden oluşan geniş bir kataloğun keyfini çıkarabilecekler.

İzleyiciler ayrıca, HBO Originals dizileri The Last of Us, IT: Welcome to Derry, A Knight of the Seven Kingdoms, Euphoria ve Harry Potter gibi merakla beklenen yeni yapımların yanı sıra, ilk kez izleyicilerle buluşacak olan, Duster ve And Just Like That.. gibi Max Originals yapımlarına da Max üzerinden erişebilecekler. Platformda ayrıca Friends ve The Big Bang Theory gibi ikonik diziler ve TLC’den Evliliğe 90 Gün ve Discovery’den Altın Peşinde gibi global anlamda ses getiren içerikler de yer alacak.

Lansman döneminde, tüm üyeler Eurosport*’un önemli spor etkinliklerinin kapsamlı canlı ve isteğe bağlı yayınlarına erişebilecek. Max’teki spor içerikleri, tenis Grand Slam’leri (Avustralya Açık, Roland-Garros ve ABD Açık) yanı sıra bisiklet Büyük Turları – Giro d’Italia, La Vuelta a España ve Tour de France – Tour de France – Tour de France Femmes, 24 Saat Le Mans, tüm büyük kış sporları Dünya Şampiyonası ve farklı dallardaki spor müsabakalarını içeriyor.

ABD, Latin Amerika, Karayipler, EMEA ve Avustralya’daki başarılı lansmanlarının ardından Türkiye’deki yayın hayatına da başlayan Max, şu anda 26 Avrupa ülkesinde ve dünya çapında 77 ülke ve bölgede yaklaşık 117 milyon aboneye sahip bulunuyor.

Max üyelik paketleri:

Max iki farklı abonelik paketi sunuyor:

Standart Paket – Üyelerin aynı anda iki cihazda, tam HD çözünürlükte içeriği izlemesine ve 30 içeriğe kadar çevrimdışı görüntüleme için indirmesine (sınırlamalar mevcuttur) imkân vermektedir.

– Üyelerin aynı anda iki cihazda, tam HD çözünürlükte içeriği izlemesine ve 30 içeriğe kadar çevrimdışı görüntüleme için indirmesine (sınırlamalar mevcuttur) imkân vermektedir. Özel Paket – Üyelerin 4K UHD ve Dolby Atmos (mevcut ise) ile aynı anda dört cihazda içeriği izlemesine ve 100 içeriğe kadar çevrimdışı görüntüleme için indirmesine (sınırlamalar mevcuttur) imkân vermektedir.

Hediye Max üyeliği Hepsiburada Premium’da

Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada ile yapılan iş birliği kapsamında, Hepsiburada Premium üyeleri Max platformuna reklamlı modelüzerinden erişim ayrıcalığına sahip oluyor. Hepsiburada’nın 2022 yılından bu yana BluTV ile sürdürdüğü stratejik iş birliğiyle Premium üyelerine sunulan içerik erişimi artık Max platformuyla zenginleşiyor. Hepsiburada Premium, Max üyeliğinin yanı sıra ücretsiz kargo ve her alışverişte %3 kazanma gibi avantajlar da sunmaya devam ediyor.

Nerede izlenir ve nasıl abone olunur

Max, cep telefonları, tabletler, oyun konsolları ve akıllı TV’ler gibi büyük cihazlarda kullanılabilir. Aboneler, büyük sağlayıcılar (Visa, Mastercard ve Amex) aracılığıyla ve Apple App Store, Google Play Store ve Samsung Checkout**** üzerinden uygulama içi satın alma yönetemleriyle ödeme yapabilir.

BluTV’den Max’e geçiş

Türkiye’de bulunan ve doğrudan BluTV’den abone olan mevcut BluTV üyeleri için Max’e geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Üyeler, BluTV uygulamasını açtıklarında, otomatik olarak Max uygulamasını indirmeye yönlendirelecek; eğer BluTV’ye blutv.com üzerinden erişiyorlarsa, max.com’a yönlendirilecekler. Fatura ayrıntıları ve oturum açma kimlik bilgileri aynı kalarak BluTV hesaplarıyla oturum açmaları ve Max içeriklerinin keyfini çıkarmaya başlamalarına olanak tanıyor.

Max, abonelerin bireysel profiller oluşturmasına ve görüntüleme tercihlerine göre özel öneriler sunan kullanıcı dostu bir izleme deneyimi sunuyor. Güvenli bir görüntüleme ortamı için yaşa uygun içerik ve ebeveyn denetimleri içeren ayrı çocuk dostu profilleri oluşturulmasına imkân sağlıyor. Platform, sezgisel arama işleviyle içeriği keşfetmeyi zahmetsiz hale getirirken, kullanıcılar abonelik paketlerine bağlı olarak en sevdikleri içerikleri kaydedebilir, ‘İzlemeye Devam Et’ özelliğiyle izlemeye devam edebiliyor veya çevrimdışı görüntüleme için içerik indirebiliyor. Plaketler, fiyatlandırma ve erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntı için max.com adresini ziyaret edebilirsiniz.