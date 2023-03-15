90’ların modası mavi göz makyajları, ‘Washed Denim’ akımıyla en havalı görünümü oluşturmak için geri döndü. Belli aralıklarla trend olan mavi gözler; Taylor Swift’in Midnights ve Mary Phillips’in Kendall Jenner makyajıyla bu kez daha iddialı bir şekilde geri döndü. Hailey Bieber, Dua Lipa ve Kendall Jenner gibi yıldız isimleri etkisi altına alan bu akım, soğuk kış günlerinde yeni Britney’lerin geldiğinin sinyalini veriyor.

Bu yeni görünüme ismini veren makyaj sanatçısı Hannah Rosie Bennett, “Bebek mavisi göz farı 90’ların sonunda ve 2000’lerin başında buzlu, süper metalik ve gerçekten solgun bir görünümle geri dönüş yaptı. Bu sefer ise yıkanmış kot olarak geri geliyor.” sözleriyle mavi gözlerin dönüşünü anlatırken; makyaj artistleri ise tek ürün gerektiren bu görünümün tamamlanması için, ışıltılı bir cilt ve doğal dudakların önemli olduğunu belirtti.

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