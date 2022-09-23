Ünlü Futbolcu Mauro Icardi, takım arkadaşı Maxi Lopez ve Wanda Nara evli olduğu dönemde Nara ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Evliliklerinden bir erkek bir kız çocuğu sahibi olan çift, ayrılıklarını ilan etti. Futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ilişkilerini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında “Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim” ifadelerini kullanan Nara, ayrılık hakkında detay vermedi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çiftten Wana Nara’nın, ünlü futbolcuyu, L-Gante ile aldattığı öne sürüldü.

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