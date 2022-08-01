Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, yönetmen koltuğunda Kari Skogland oturduğu, dünya şampiyonasında yarışan genç bir futbol takımının ilham verici gerçek hikayesine dayanan ‘Dallas Sting’ filminde başrolü üstlenecek.

Senaryosunu Liz Flahive ve Carly Mensch kaleme aldığı filmde McConaughey, Teksaslı genç kızlardan oluşan futbol takımının koçu Bill Kinder’a hayat verecek.

Ayrıca yapımcılığını Skydance‘tan David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger’in üstlendiği filmin çekimlerinin bu yıl içerisinde başlanacağı da söylendi.

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