Elon Musk argümanlarını güncelleyerek, büyük olasılıkla hipergerçek bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımız tezine tekrardan değiniyor.

Pong’un, Atari’nin 1972’de piyasaya sürülen ilk ticari olarak başarılı video oyunu, 49. doğum günü olduğunu ortaya koyan nostaljik bir sosyal medya gönderisine yorum yapan Musk, video oyunu grafiklerindeki ilerlemelerin gerçekliğimizden farksız dünyalar yaratma yolunda olabileceğimizi: “Bir simülasyonda olduğumuza dair en güçlü argüman şudur: 40 yıl önce (bir tür video oyunu) Pong’a benzer, iki dikdörtgen ve bir nokta vardı. Oyunlar buydu. Şimdilerde, 40 yıl sonra, milyonlarca insanın aynı anda oynadığı fotogerçekçi 3D simülasyonlarımız var ve her yıl daha iyi hale geliyor ve yakında sanal gerçekliğe veya artırılmış gerçekliğe sahip olacağız.” sözleriyle ifade ediyor.

49 years later, games are photo-realistic 3D worlds. What does that trend continuing imply about our reality? — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2021

Teknoloji milyarderi Elon Musk, bu tezi üzerine, daha öncelerde katıldığı bir programda ise, temel gerçeklikte yaşama ihtimalimizin milyarda bir olduğunu söyleyerek, ‘Matrix’ türünde bir varoluşta yaşıyor olmamızın muhtemel olduğunu dile getirirken, seyircilerden biri Tesla patronuna geleceği ve gerçek hayat ile simülasyonu ayırt edemeyeceğimizi düşünüp düşünmediğini soruyor ve devamı takip ediyor.

Ya gerçeklikten farkı olmayan simülasyonlar yaratacağımızı ya da uygarlığın ortadan kalkacağını belirterek 2 seçenek alanı sunuyor Musk; “Dolayısıyla, gerçeklikten ayırt edilemeyen oyunlara sahip olmak için bir yörüngede olduğumuz ve bu oyunların herhangi bir set üstü kutuda veya bir PC’de ya da her neyse oynanabileceği ve muhtemelen milyarlarca bu tür bilgisayar veya set üstü bilgisayar olacağı düşünülürse. kutular, temel gerçeklikte olduğumuz ihtimalin milyarlarda bir olduğu anlaşılıyor. Bunun doğru olduğunu ummalıyız, aksi takdirde medeniyet ilerlemeyi durdurursa, o zaman bu medeniyeti silen bazı felaket olaylardan kaynaklanıyor olabilir.”

Musk yine öncesinde , bir simülasyonda yaşadığımıza dair bir kanıt olarak ‘Bir Bilgisayar Simülasyonunda mı Yaşıyorsunuz?” makalesini göstermişti.

‘Bir Bilgisayar Simülasyonunda mı Yaşıyorsunuz?’ başlıklı 2003 tarihli bir makalesinde İsveçli filozof Nick Bostrom ise şöyle yorumluyor:

“O zaman bizimki gibi zihinlerin büyük çoğunluğunun orijinal ırka değil, orijinal bir ırkın gelişmiş torunları tarafından simüle edilen insanlara ait olması söz konusu olabilir.”

“Öyleyse, durum böyle olsaydı, orijinal biyolojik zihinler yerine simüle edilmiş zihinler arasında olduğumuzu düşünmemizin mantıklı olacağını iddia etmek mümkün.”