<span style="font-weight: 400;">Daimi favoriler aras\u0131nda yer alan tepeden t\u0131rna\u011fa siyah look, ayr\u0131lmaz ikilisi deri materyalle birle\u015ferek yeniden kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Trinity\u2019nin \u00e7arp\u0131c\u0131 tarz\u0131ndan ilham ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z deri par\u00e7alarla sizin de d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcz muhte\u015fem olsun.<\/span>\r\n\r\n[gallery ids="1000028522,1000028523,1000028524,1000028525,1000028526,1000028527,1000028528,1000028529,1000028530,1000028531,1000028532"]