Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu’nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki Masumlar Apartmanı’ndan kötü haber geldi. Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi önümüzdeki günlerde final yapacak.

İlk sezonda neredeyse her bölümü reyting listelerini alt üst eden dizi, ikinci sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. İstenilen reytingi yakalayamayan Masumlar Apartmanı 24 Mayıs’ta yayınlanacak olan bölümle final yapacak.