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Masumlar Apartmanı’nda sürpriz isim!
İzleyiciler tarafından fazlasıyla merak edilen Han’ın eski nişanlısı Ceylan Ongun’a hayat verecek oyuncunun Aslıhan Gürbüz olacağı dizinin yapım ekibi tarafından doğrulandı.
Yapım şirketi açıkladı
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hikayelerden uyarlanan dizinin 2. sezonuna giren yeni karakterlerden sonuncusu Aslıhan Gürbüz oldu. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, twitterda, “Masumlar Apartmanı‘nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin” notuyla yaptıkları paylaşımla yeni ismi müjdeledi.
Masumlar Apartmanı’nda Ceylan karakterine Aslıhan Gürbüz hayat verecek!— OGM Pictures (@OGMPictures) November 3, 2021
Hoşgeldin!
Masumlar Apartmanı, her Salı 20.00’de @trt1 ’de… pic.twitter.com/yjTBEUK5uE