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Masumlar Apartmanı’nda Aslıhan Gürbüz rüzgarı esecek! Yeni bölümün 2.fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi ‘Masumlar Apartmanı‘ 47. bölümünün 2.fragmanını yayınladı. Diziye yeni katılan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı ‘Ceylan‘ karakteri, yeni bölüm tanıtımında Han ile karşı karşıya geliyor. Gürbüz’ün dizide canlandıracağı Ceylan karakteri, Han’ın uzun yıllardır görmediği eski nişanlısıdır.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolü paylaştığı dizi ‘Masumlar Apartmanı’, 16 Kasım tarihinde yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.