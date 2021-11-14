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Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı’dan şaşırtan açıklama: Başka şehirden gelip, köyde

Tv

Masumlar Apartmanı’nda Aslıhan Gürbüz rüzgarı esecek! Yeni bölümün 2.fragmanı yayınlandı

Magazin

İrem Derici’nin sütyeniyle verdiği poz olay yarattı

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