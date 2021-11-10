Masumlar Apartmanı’na bir veda daha mı?

Ünlü Dr. Gülseren Budayıcıoğlu‘nun ‘ Madalyonun İçi‘ kitabın ‘Çöp Ev‘ bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı: 1.sezonun reyting rekortmeni dizinin sezon finalinde İnci karakterini hayat veren Farah Zeynep Abdullah‘ın kadrodan ayrılmasıyla 2.sezona kötü başlayan diziye yeni bir soluk olsun diye güzel oyuncu Melisa Şenolsun‘u transfer ederek iddialı bir çıkış yaratmak isteyen Masumlar Apartmanı, yapılan bu oyuncu değişikliğiyle istenilen reytinglere ulaşamadı.

Geçtiğimiz haftalarda Masumlar Apartmanı’nın reytinglerindeki düşüş dikkat çekiyordu. Yakın sürede dizinin yeni sezon afişinde ve introların da Melisa Şenolsun‘a yer verilmediği ortaya çıktı.

TRT 1’in sevilen dizisinde, Han karakterinin eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz’ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun’un hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.

İddialara göre, Dizide Han ve Rüya’nın hikayesi izleyicilerden beklenen ilgiyi veremeyince Ceylan karakterinin fiili bir şekilde diziye dahil olmasına karar verildi .Gelecek bölümlerde Melisa Şenolsun‘un diziye nasıl veda edeceği merak konusu oldu.