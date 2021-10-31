Masumlar Apartmanı oyuncusu Uğur Uzunel trafikte ne yaptı?

TRT’nin çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nın sevilen oyuncusu Uğur Uzunel, arabası ile trafikte uzun beklemesini takipçileri ile paylaştı.

Uzunel, yaptığı paylaşımda Twitter’da tüm gündemi okuduğunu ve 2 bölümde mini dizi izlediğini yazdı.

İşte Uğur Uzunel’in, o paylaşımı;

“1,5 saattir Beşiktaş Sahil Yolu’ndan Cihangir’e gitmeye çalışıyorum. Twitter’dan tüm gündemi okudum, 2 bölüm mini dizi izledim. (Şaka değil) Duruyoruz… Bu arada saçlarım daha çok beyazladı, olgunlaştım. Anne-babamı daha iyi anlıyorum ve gençlere daha hoşgörülüyüm artık. Anlayış gösterin onlara, enerjileri var. ‘Telefonunu göster’ deyip durmayın, en iyi marka telefon sahibi olsunlar. Çok mu yani? Değil. Arabadan ne zaman ineceğim meçhul. Tibet’e bir manastıra tırmanıyorum herhalde.”