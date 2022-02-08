Son dönemin en iyi dizileri arasında gösterilen Masumlar Apartmanı’nda sürpriz bir veda gerçekleşecek. Psikiyatr Gülseren Budaycıoğlu’nun hastalarının başından geçenleri hikayeleştirdiği ‘Masumlar Apartmanı’ isimli kitabından televizyona uyarlanan dizide başrolleri Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun paylaşıyor.

Haber Global’in haberine göre; Sevilen yapımda Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, 57. bölümün sonunda diziye veda edecek.

25 yaşındaki genç oyuncunun Masumlar Apartmanı’na veda edeceği haberini alanlar üzüntülerini sosyal medyadan gösterdi.