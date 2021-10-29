MasterChef’te bir ilk: Oylamaya gerek kalmadı!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya’nın jüri oldukları, TV8’in en çok izlenen programlarından ‘MasterChef Türkiye 2021’de bir ilk meydana geldi. Bir yarışmacı eksik mücadele eden kırmızı takımın haftayı 3-0’lık galibiyetle tamamladığı MasterChef programında eleme adayları belli oldu.

Bu hafta Kütahya’da gerçekleşen MasterChef’te, dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takımdan iki yarışmacı daha elemeye kaldı.

Oylama sonucun 17-17 oldu. Sonuç bu olunca kazanan takımı son oy belirledi. 18-17’lik skorla günün kazananı olan kırmızı takım, bir kişi eksik olmalarına rağmen haftayı da 3-0 önde tamamlamayı başardı.

Bir ilk gerçekleşti

Mavi takımın son dokunulmazlığı da kaybetmesi ile birlikte MasterChef’in bu sezonu bir ilke sahne oldu. Siyah önlüğü giymeyen üç kişinin kaldığı takımda oylama yapılmasına gerek kalmadı.