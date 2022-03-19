MasterChef Türkiye’ yarışmasındaki tavırları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Somer Sivrioğlu, Mehmet Demirkol’un YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.

Demirkol, programın ‘O mu, bu mu?’ kısmında Somer Sivrioğlu’na iki seçenek sunarak birini tercih etmesini istedi.

“Danilo kırılmaz”

Mehmet Demirkol’un “Danilo mu, Mehmet mi?” sorusuna kahkaha atarak “Buna cevap vermem oraya girmem” diyen Somer Sivrioğlu, ardından, “Ama şunu söyleyeceğim; Mehmet ile bizim dostluğumuz çok farklı. Benim de hayatımın çok farklı dönemlerinde gelişmiş bir dostluğumuz var. Danilo biraz daha küçük olduğu için, yoldaş olarak Mehmet demek daha doğru. Danilo kırılmaz ama onu da ayrıca çok severim.” ifadelerini kullandı.