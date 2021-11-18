Masterchef Türkiye kurgu mu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye gündemde yer almaya devam ediyor. 19 Eylül 2021 tarihinde yarışmadan elenen genç yarışmacı Tunahan Ak, yarışmanın kurgu olduğu iddialarını güçlendirecek bir hamlede bulundu.

Kurgu iddialarını güçlendiren hareket

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye’nin kurgu olduğuna ve yarışmaya tekrar giren Görkem Demiral ve Azize Polat’ın da bu kurgunun içerisinde yer aldıklarını söyleyen bir tweeti beğendi. Ak’ın bu beğenisi yarışmanın kurgu olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.