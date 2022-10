Yaklaşık 5 yıldır TV8 ekranlarında yayınlan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programı ‘Masterchef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, baba olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini ve bir dönem gündemden düşmeyen boşanma haberleri hakkında Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ünlü şef, hayatındaki dönüm noktasını şu ifadelerle anlattı:

“İlk gerçek ve mantıklı aşık olduğum zaman çok farklı bir şey yaşadım. Lise zamanlarında aşık olduğum kız benim yine çok yakın olduğum bir arkadaşımla sevgili oldu. O arkadaşım bir gün bana geldi ve dün akşam onun elini tuttum ve öpüştük dedi. O an işte dönüştüğümü hissettim. O zamana hep iyi bir çocuktum. Arkadaşım ise serseri, hayta ve çok yakışıklı bir çocuktu. Kendi kendime iyi olmak işe yaramıyor dedim. Okulun iyi olması, iyi bir çocuk olmak veya güzel şiir yazmak bir işe yaramamıştı benim için. İlerleyen zamanlarda bambaşka bir Somer geldi. Gözlükleri attım, okulu biraz saldım ve o bu bana çok iyi geldi. Çok ciddi bir dönüm noktası oldu.”

Bir süredir Pınar Kayabaşı ile hayatını sürdüren Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanmaları ile ilgili sunucu Gökhan Çınar’a adeta içini döktü.

Somer Sivrioğlu, biten evliliği hakkında, “29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun. Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor. İlişki haliyle eskiyor. Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir. Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki ünlü şef, “Basında anlatılanlar gibi de değil hiçbir şey. Durup dururken hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Yok efendim; ‘Parayı buldu, şöhreti buldu’. Bir insan bunlara bakar mı sizce? İlişkimiz eskidi, biz o ilişkiyi dönüştüremedik ve yenileyemedik. Önce kendin açıyorsun, sonra kapıdan biri geliyor. Hiçbir zaman kilitli bir kapıya kimse gelmiyor ya da sen kilitli bir kapıyı kırıp, içinden çıkmıyorsun. O kapı zaten eskimişti. O yüzden böyle sonlandı evliliğimiz. Eski eşim ile ilgili şunları söyleyeceğim. Herkesle aşk yaşayabilirsin ama herkes ile çocuk yapamazsın. İyi ki onunla böyle bir şey yaşamışım. Bu dönem çocuklarımla bir aradayım ve bana çok iyi geliyor. Ben de onların hayatında olmaya çalışıyorum. Oğlum ve kızımla ilişkim çok iyi. Birlikte hayatı sorguluyoruz Dürüst bir ilişkimiz var. O açıdan da çok mutluyum” şeklinde konuştu.