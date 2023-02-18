Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Mehmet Yalçınkaya, “Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ‘MasterChef Türkiye’ olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız. Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye’de arkadaşlarımıza yemek yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ünlü şefin sahada çalışmaya devam edeceklerini duyurdukları bu paylaşıma, bazı sosya medya kullanıcılarından “Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Çok büyük iş yapıyorsunuz. Bu millet bunu unutmaz”, “Herkes böyle iyilik sever ve merhametli olsa ne güzel bir dünya olurdu” ve “Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız” gibi yorumlar geldi.