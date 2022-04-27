Türkiye genelinde Koronavirüs salgını ile mücadele yasağı kapsamında uygulanan kapalı yerlerde maske yasağı kalkarken mekanlarda müzikli etkinlik yasağı devam ediyor.

Sanatçıların, müzisyenlerin, mekan sahiplerinin çağrıları yine yanıtsız kaldı. Müzik yasağı, Mayıs 2020’den beri devam ediyor. Kaldırılmayan bu yasağa artık sanatçılardan tepki gelmeye başladı.

SANATÇILARDAN GELEN TEPKİLER

Ünlü şarkıcı Demet Akalın tepkisini Twitter’dan “Artık yoruldum yazmaktan” ifadeleriyle dile getirdi.

Artık yoruldum yazmaktan pic.twitter.com/uYeh9iWARI — Demet Akalin (@DemetAkalin) April 26, 2022

Armağan Çağlayan: Maske takma zorunluluğunun tamamen kalkmasında sonra, Korona virüse karşı savaştığımız tek silahımız, müzik yasağı kaldı elimizde!

Maske takma zorunluluğunun tamamen kalkmasında sonra, Korona virüse karşı savaştığımız tek silahımız, müzik yasağı kaldı elimizde!!! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 26, 2022

Cenk Eren ise Armağan Çağlayan’ın tweetini alıntılayarak desteğini belirtti.