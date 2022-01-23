Alican Yücesoy, Eda Ece, Melis Sezen ve Doğu Demirkol’un jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu ise sevilen oyuncu Tansel Öngel’in üstlendiği ‘Maske Kimsin Sen‘de heyecan devam ediyor. Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği ve FOX TV‘de yayınlanan programda maskenin altından hangi ünlünün çıkacağı epey merak ediliyor.

Cumartesi günleri yayınlanan programla ilgili sosyal medyada tahminler havalarda uçuşuyor!

Maske Kimsin Sen’in 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan 6. bölümünde de Ayna maskesinin altından Yasak Elma’da oynayan Biran Damla Yılmaz çıktı. Biran Damla Yılmaz’ı gören Eda Ece ise gözyaşlarını tutamadı.

Geçtiğimiz hafta heyecanın doruklarda yaşandığı bölümde Şövalye’nin hangi ünlü olduğu belli olmuştu. Horon oynayan ünlümüz Ender Saraç çıkmıştı.