Maske Kimsin Sen? yarışmasının yeni bölümünde Murat Dalkılıç sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcı bu hafta jüride yer alacak ve kostümlerin altındaki ünlü isimleri tahmin etmeye çalışacak.

Tansel Öngel’in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’un jüri olduğu ‘Maske Kimsin Sen? yarışması her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor.

Maske Kimsin Sen? yarışmasında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.