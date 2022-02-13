FOX’ta yayımlanmaya başlayan, sunuculuğunu Tansel Öngel’in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü’nün yaptığı yarışma programı Maske Kimsin Sen, 10 bölümüyle final yaptı.

Programın finalinde tüm maskeler açıldı ve birbirinden ünlü isimler ortaya çıktı. Yarışma boyunca performansıyla dikkat çeken Aslan, yarışmanın kazananı olurken, gecenin sonunda tüm maskeler açıldı…

Bakın hangi maske hangi ünlü!

Unicorn – Berna Laçin

Geyik – Burcu Özberk

Tavuskuşu – Emre Altuğ

Ördek – Aslı Bekiroğlu

Kuzgun – Kubilay Aka

Aslan – Özge Borak