Maske Kim Sen’ in sunucusu Tansel Öngel ve ayna karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz sevgili oldukları iddia edildi.
Maske Kimsin Sen yarışmasında ayna karakterini canlandıran Yasak Elma’nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz’ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Maske Kimsin Sen yarışmasından aşk çıktı. Yarışmada ayna karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz’ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddiası, magazin basınının gündemine oturdu.
İki ismin flört etmeye başladıkları ve kendilerini tanıma aşamasında oldukları iddia edildi.