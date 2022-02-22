Çukur dizisiyle şöhreti yakalayan Kubilay Aka ile sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Aslı Bekiroğlu önceki akşam el ele görüntülendi. Metin Özülkü tarafından çekilen görüntülerde “Maske Kimsin Sen” yarışmasındaki katılımcılardan olan ikilinin şaşkınlıkları gözlerinden okunuyordu.

Yakın zamanda sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la ayrılık iddialarını reddeden oyuncu Bekiroğlu’nun Kubilay Aka ile yakınlaşması sonrası Çağrı Telkıvıran, sosyal medyada Aslı Bekiroğlu ile olan aşk karelerini sildi.