Masal filminin setinden yeni görüntüler geldi

Yapımcılığını Nilay Gürsoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nilay İslamoğlu’nun oturduğu romantik komedi türündeki ‘Masal’ filmi, sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Çekimler esnasında çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen oyuncular, Kıbrıs’ın sıcak ve güneşli iklimine rağmen disiplini elden bırakmadılar. Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Hakan Meriçliler ve Yasmin Albay gibi tecrübeli isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosundan yakın arkadaş olan Nilay Deniz ve Gözde Çığacı, çekimler için “Bu kadar eğlendiğimiz bir set hatırlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte ‘Masal’ filminin keyifli setinden paylaşılan kareler: