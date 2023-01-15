Yaşam enerjimiz ve irademizi simgeleyen gezegenimiz Mars’ın İkizler burcundaki retrosu sona erdi. Üzerimizdeki uyuşukluk, kararsızlık ve depresif ruh hallerinde iyileşmeler görebileceğimiz günlere giriş yapıyoruz. Özellikle Merkür de retrosunu 18 Ocak itibariyle bitirince hayatımızda bekleyen konularda hızlanma ve harekete geçme enerjisi aktif olacak.

Peki Mars ileri hareketi yükselen burçlara göre hangi alanları hızlandıracak?

KOÇ; İletişim alanınıza hız geliyor. Çok yanlış anlaşıldınız ve sözlerinizin hiç beklemediğiniz yerlere gittiğini gördünüz. Bu etki yerini yazılı, sözlü anlaşmalar ve ticari faaliyetler konusunda güzel gelişmelere bırakarak moralinizi arttıracak etkiler verecek.

BOĞA; Maddi alandan beklemediğiniz harcamalar ve tutturamadığınız hesaplar sizi zorlamış olabilir. Şimdi maddi kazançlarınıza da artış geliyor. Artık alma verme dengenizi çok daha rahat dengeleyebilir, borçlarınızı kapatabilirsiniz.

İKİZLER; Yaşam enerjiniz sonunda artmaya başlıyor. Ortaklık ve ilişkilerinizde kopuşlar ve sorunlar yaşadınız. Artık pürüzlerle uğraşmayacaksınız. Ve aksiyon almaya başlayacaksınız. Bekleyen kararlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.

YENGEÇ; Geçmişi çok yad ettiğiniz günlerden geçtiniz. Psikolojik olarak pek rahat sayılmazdınız. Şimdi ruhunuza iyi gelen konulara odaklanıp, korku, kaygı getiren konularla vedalaşabilirsiniz. Özellikle bağımlılıklarınızdan kurtulmak adına çalışmalara başlayın.

ASLAN; Arkadaş çevreniz, sosyal ortamlar sizin için biraz sıkıntılıydı. Sizlerde arkadaş çevrenizle olan iletişimden sınandınız. Ve bazı arkadaşlıkları bitirmiş olabilirsiniz. Şimdi daha çok sosyalleşip, hedeflerinize odaklanmak için iyi bir zaman olacak.

BAŞAK; Kariyer konuları olmadığı kadar canınızı sıkmış olmalı. Çok fazla geçmişe dönük işle uğraştınız. Aile büyüklerinin hayatı da sizi çok etkiledi. Şimdi kariyerde beklettiğiniz projelere asılma zamanı. Artık attığınız adımlar karşılığını bulmaya başlayacak.

TERAZİ; Aldığınız eğitimler istediğiniz verimi vermemiş olabilir. Özellikle yurtdışına bağlı konularda çok fazla sıkıntı yaşadınız. Hukuk konularında da işler sorunluydu. Şimdi bolca seyahat etme şansınız artacak. İstediğiniz eğitimlere de başvurup verimli günler yaşayabilirsiniz.

AKREP; Krizli konular, psikolojik olarak baskı hissetme derken sizler için özellikle çok zor bir süreçti. Şimdi almak istediğiniz krediye başvurabilirsiniz. Davanızla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Diğer yandan okült konulara eğilmek istiyorsanız aksiyon alabilirsiniz.

YAY; İkili ilişkiler sizler için çok sıkıntılıydı. Eş ve ortağınızla orta yolu bulmakta zorlandınız. Geçmiş konular sürekli önünüze geldi. Şimdi ortaklaşa almak istediğiniz konular için aksiyon alabilirsiniz. İletişim diliniz yine önemli olacağını unutmadan ilerleyin.

OĞLAK; Sağlık konusunda sınandığınız konular vardı. Sinir sisteminiz ve ciğerleriniz çok hassastı. Soğuk algınlıkları canını sıkmış olmalı. Günlük rutinlerinizi şimdi rayına oturtabilirsiniz. Pürüzler azalıyor. İş konusunda hareketli zamanlar başlıyor.

KOVA; Borsa ve yatırım konularında beklemediğiniz kadar sıkıntı çıkmış olabilir. Ayrıca çocuklarınızın gündemleri de arttı ve onlarla ilgilendiniz. Şimdi verdiğiniz bu emeklerle ilgili hızlanmalar başlıyor. Aşk hayatınızda da bolca flörtleşme ve hoş sohbetler sizi bekliyor olacak.

BALIK; Aile büyüklerinizin hayatındaki gelişmeler sizin de özgürlüğünüzü kısıtladı. Hastalıklar ve sorunlarla boğuşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi sadece uğraşı değil, ev ve kariyer alanında artık aksiyon alma zamanınız başlıyor. Evinizi tadilata sokabilirsiniz.

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