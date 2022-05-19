Evet 25 Mayıs itibariyle savaş gezegenimiz Mars Koç burcuna geçiyor. Bu iyi haber çünkü Balık’ta zayıf bir enerjideydi. Hareket mekanizmamıza ve kararlılığımıza sekte vuruyordu.

Şimdi Koç burcuna geçişiyle gezegenlerin sıkışık enerjisi iyice açılacak. Çok daha atak, girişimci ve enerjik bir moda geçiş yapıyor olacağız. Beklettiğimiz gündemleri ele almak için birçok fırsat ile karşılaşacağız.

Motivasyonumuzda da artış olacağından oldukça verimli bir döneme giriş yaptığımızı söyleyebiliriz.

29 Mayıs tarihinde ise büyük iyicil Jüpiter ile yine Koç burcunda kavuşacak. Bu etkiyi küçük bir kıvılcımın büyük bir aleve dönüşmesine benzetebiliriz. Pozitif kullanmak ise bizim elimizde olacak. Çünkü bir yandan öfkeyi ve sabırsızlığı da besleyen bir enerji olduğu için ikili ilişkilerinizde diyaloglarınıza dikkat edin. Tamamen hareket mekanizmanızı kendi kişisel istediğiniz işlere odaklayın.

Örneğin istediğiniz bir işi kurmak istiyorsunuz ama motivasyonunuz yok. Öyleyse bu 41 gün fazlasıyla fırsat yakalayacağınızı müjdeleyelim. Yeter ki siz de gerçekten isteyin. O girişim için adım atın. Belki de bu iş değil ama hoşlandığınız biri var ve açılamıyorsunuz yine bu enerjiyi kendine güvenen bir tavırla açılarak kullanabilirsiniz😊

Gelelim burçları nasıl etkileyeceğine;

Bu geçiş özellikle Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç burçlarını yakından ilgilendiriyor. Koçlar her alanda cesaretlenirken, Teraziler yepyeni ilişkilere adım atacak. Oğlak burçları ise emlak ve arsa işlerini hızlandırırken, Yengeçler kariyer de parlamaya başlayacak.

İkincil ama pozitif etki alan burçlar ise İkizler, Aslan, Yay, Kova olacak. İkizler hayallerine odaklanırken, Aslanların inançları tazelenip motivasyonları artacak. Yay burçlarına aşk ve bebek müjdesi gelebilirken, Kova burçlarının kısa seyahatleri artacak.

Boğa, Akrep, Başak, Balık bu geçişten pek fazla etki almayacak. Ama etki aldığı alanlar Boğalar için maddi konular olacak. Akreplerin günlük koşturmacaları artarken, Başak burçları miras ve nafaka konularının üzerinde durabilir. En son Balık burçlarının ise bilinçaltı çok aktifleşecek çok fazla aksiyonlu rüyalar görebilirler.

Bu enerjisi büyük geçiş umarım hayatlarınıza güzel gelişmeler getirir…