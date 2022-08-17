20 Ağustos 2022 – 25 Mart 2023 tarihleri arasında Mars İkizler burcunda yerini alacak. Bu geçiş çok önemli ve uzun süreli bir geçiş olacak. Çünkü 29 Ekim’den yıl sonuna kadar retro hareketini de içine alacak. Bu uzun süreç boyunca İkizler burcunun konuları gündemimizde olacak. Özellikle Türkiye’nin de Ay burcu İkizler olduğundan ülkemizi ekstra etkileyecek.

Özellikle 2020-2022 yılları arasındaki olayların üzerinden tekrar geçecek. Sağlık ve hizmet sektörü bu geçişin en dikkat çeken konuları olacak. Akciğerlerimiz, eller, kollar ve sinir sistemimiz hassaslaşacak. Bu alanlarda sağlık hassasiyetiniz var ise Mars 29 Ekim de retroya girmeden sağlık kontrollerini yaptırmak faydalı olacaktır.

Diğer yandan zihnimiz her zaman olduğundan daha fazla çalışmaya başlayacak. Entelektüel sohbetlerin kıymetini bileceğiz. Gölge yanıyla da dedikodu enerjisini de çalıştıracağından kimseye önemli sırlarınızı vermediğinizden emin olmanız gereken bir süreçte olacağız. Gündemlerimiz çok hızlı değişime uğrayacak. Muhalefet etme ve tartışmalar, iletişim kazaları yaşanabilir. Daha sakin bir enerji de kendimizi tutmaya özen göstermemiz gerekecek. Sosyal medya tarafı Sonbahar da çok dikkat çekecek. Sosyal medya da yeni düzenlemeler yapılması olası görünüyor.

Bu geçişin en önemli zamanları Mars’ın retroya girdiği zamanlar olacak. 29 Ekim-13 Ocak tarihleri arasında yeni projelere başlamamak isabet olacaktır. Retro enerjisi duraksama ve erteleme getirebilir. Bu dönemi tüm retro enerjilerinde olduğu gibi yenilikten ziyade eldeki işleri toparlamaya öncelik vererek geçirmeye özen gösterin.

Bu geçişten en çok İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları etki alacak. Terazi ve Kova burçları destek alırken, Boğa, Yengeç, Oğlak ve Akrepler direk etki almayacak. Aslan ve Koç burçları çaba gösterdikleri konular üzerinden gelişmeler yaşayacak.

Pınar Kanbak

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