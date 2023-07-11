10 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında Mars Başak burcuna giriş yapıyor. Yaşam gücümüz ve enerjimizi temsil eden gezegen Başak burcu seyrine başlayınca faydacı, üretken ve pratik olacağımız bir sürece de giriş yapacağız. Mars Başak burcu seyri ile elimizdeki işlerimizi mükemmelleştirmek, ayrıntıları işleri düzenlemek içinde güzel etkiler içinde olacağız. Bu transit ile birlikte öne çıkan bazı tarihlerde olacak;

Mars’ın Satürn ile sert etkiler içinde olacağı 19-22 Temmuz tarihleri arasında otorite figürleriyle anlaşmak biraz sıkıntılı olabilir. O günlere önemli görüşmelerinizi almamanız da fayda olacaktır. Diğer Yandan 21-24 Ağustos tarihlerinde de Mars -Neptün dik açısı yanılgılar ve odağımızı kaybettirecek şekilde gelişmeler getirebilir. Ve karar vermekte zorlanabiliriz. Bu tarihler dikkatle yönetilmesi gereken tarihler olacak. Onun dışındaki diğer zamanlar elinizdeki işlerin sürecini yapılandırma ve düzenleme olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kilo vermek ve bağırsak hassasiyetleri için vücudu arındırmak adına güzel etkiler söz konusu olacak. Sinir sistemimiz her zamankinden fazla uyarıcı şekilde olacağından uzun yürüyüşler, hobiler ile sistemimizi regüle etmeyi de ihmal etmezsek süreci kaliteli bir şekilde değerlendirebiliriz.

Yükselen burçlara göre etki alanındaki başlıklar;

KOÇ; Çalışma hayatınız, rutinleriniz ve sağlığınız

BOĞA; Çocuklarınız, aşk hayatınız ve hobileriniz

İKİZLER; Ev, aile ve kökleriniz

YENGEÇ; İletişim, seyahatler ve kardeşleriniz

ASLAN; Maddi ve manevi kaynaklarınız

BAŞAK; Fiziksel bedeniniz, kişisel kararlarınız

TERAZİ; Psikolojiniz ve kontrol dışı gündemler

AKREP; Sosyal çevreniz, hedefleriniz ve kariyer gelirleriniz

YAY; Kariyeriniz ve aile büyükleriniz

OĞLAK; Hayata bakışınız, eğitimleriniz ve yurtdışı bağlantılarınız

KOVA; Ortaklı gelirleriniz, spiritüel ilgi alanlarınız

BALIK; Evliliğiniz ve ortaklıklarınız