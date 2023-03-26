Facebook’u kuran, ardından Instagram ve WhatsApp’ı da alarak dijital dünyanın önde gelen liderlerinden biri olan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, aile hayatıyla da dikkat çekiyor.

38 yaşındaki Facebook kurucusu, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Eşi Priscilla Chan ile üçüncü bebeklerini bekleyen Zuckerberg, son paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu.

Çift, Aurelia Chan Zuckerberg adını verdikleri kızlarını kucakladılar. Zuckerberg, “Dünyaya hoş geldin Aurelia Chan Zuckerberg!” diye yazdı.

İlk fotoğrafta Zuckerberg, yatakta kızına gülümserken, ikinci fotoğrafta da eşi Priscilla Chan, doğum yaptıktan sonra bebeğini kucaklarken görülüyor.