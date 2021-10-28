Mark Zuckerberg yeni bir çağ başlatıyor! Facebook’un yeni adı…

Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamasında, “Bugünden itibaren, şirketimizin adının Meta olarak değiştiğini duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Facebook (@Facebook) October 28, 2021

Zuckerberg’in açıklamasının tamamı;