Marilyn Monroe‘nun hayatını konu alan ‘Blonde’ filminde ikonu canlandıran oyuncu Ana de Armas, Monroe’ya dönüşme süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Blonde filminin Los Angeles prömiyerine katılan ünlü oyuncu, “Her sabah hazırlamam 3 saat sürdü. Saç ve makyaj ekibimiz harika bir iş çıkardı” dedi. 34 yaşındaki Küba asıllı oyuncu “100’den fazla kostüm değişikliği yaptık. Hepsi birbirinden güzel ve ikonik parçalardı. Her detay gerçekten mükemmeldi” şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu film prömiyerinde Louis Vuitton tasarımı elbiseyi tercih etti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Marilyn Monroe’nun 36 yıllık hayatını izleyeceğimiz film, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışkanırken gözyaşlarına hakim olamadı. Adrien Brody filmde Hollywood ikonunun üçüncü kocası Arthur Miller’ı canlandırıyor. Film, Joyce Carol Oates’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlandı. Filmin yönetmenliğini ise Andrew Dominik üstlendi. Yazar, bir erkek yönetmenin böylesi feminist bir yorumla film çekmesini takdir ettiğini dile getirmişti.

Marilyn Monroe’nun temsilcilerinden destek geldi

Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik’in oturduğu filmde ikonu canlandıran Ana de Armas, aksanı nedeniyle eleştirilmişti. Bazıları, Küba asıllı oyuncunun Amerikalı Marilyn Monroe’yu canlandırmasının uygun olmadığını ve aksanının başarılı olmadığını ifade etti. Marilyn Monroe’nun temsilcilerinden eleştirilen oyuncuya destek geldi. Yapılan açıklamada “Marilyn Monroe, nesilleri ve tarihi aşan bir Hollywood ve pop kültürü ikonudur. Bu rolü canlandırmaya çalışan her oyuncunun işi oldukça zor. Fragmana bakıldığında bile Ana’nın Marilyn’nin ihtişamını, insanlığını ve savunmasızlığını yakaladığını ve harika bir seçim olduğunu görebiliyoruz. Filmin tamamını izlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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