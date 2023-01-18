Marilyn Monroe ile John Kennedy…

Bir döneme damgasını vuran bir aşk hikayesi! Her ne kadar bu aşk mutlu sonla bitmediyse de onların efsanevi isimler oluşu ve bu aşkın hala konuşuluyor olması tek başına merak konusu… Peki onları bir araya getiren astrolojik bağlantılar nelerdi? Gelin birlikte inceleyelim…

Sinastri haritalarında İkizler burcunda önemli kavuşumları bulunuyor. Bu efsanevi aşkın kahramanlarının iletişim açısından birbirlerini çok beslediklerini ve sohbet konusu bulmakta hiç zorlanmadıklarını söyleyebiliriz. Özellikle John Kennedy, Marilyn’in aklından çok etkilenmiş olmalı. Çünkü Marilyn Monroe sadece güzelliği ile ünlü olsa da Ay & Jüpiter Kova burcu kavuşumuyla oldukça zeki bir kadındı. Sohbetlerinde bolca espri ve entelektüel konular havada uçuşuyor olmalı.

Haritalarında Mars ve Venüs karşılıklı ağırlaması var. Bu yönden ilişkilerinde yine cinselliğin tutkulu bir şekilde yaşandığını ve tutkuyla birbirlerini özlediklerini söyleyebiliriz. Ayrıca Kennedy, Boğa stelyumlu bir haritaya sahip olduğundan güzellik kavramı ve haz odaklı bir anlayışla hayata baktığından Monroe onu epey etkilemiş olmalı.

Plüto etkili ters düğüm kavuşumları ise karmik bağ ile bağlantıları olduğunu yalnız bu karmik bağın onlara bir yandan sansasyonel deneyimlerle çok şey öğrettiğini gösteriyor. Ayrıca harita da yine 150’lik karmik açılar bu ilişkinin yaşanırken zorlu deneyimleri de beraberinde getirdiğini ve önemli hayat sınavları da olduğunu gösteriyor. Özellikle Kennedy’nin evli ve çapkın oluşunun, çocuksu ve şefkat arayan Monroe için çok acı bir deneyim olduğunu söylemek zor değil!

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